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Гейдаров провел переговоры с узбекским коллегой

Гейдаров провел переговоры с узбекским коллегой

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с министром по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан генерал-майором Абдуллой Кулдашевым, находящимся в Азербайджане для участия во Втором заседании министров по управлению чрезвычайными ситуациями стран-членов и наблюдателей ОТГ.

Согласно информации МЧС, министр К.Гейдаров выразил уверенность, что визит министра по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана в Азербайджан придаст новый импульс дальнейшему расширению связей между двумя министерствами.

Абдулла Кулдашев подчеркнул, что существуют хорошие возможности для развития отношений между двумя учреждениями. В этом смысле гость отметил, что его визит в Баку в рамках Второго заседания министров по управлению чрезвычайными ситуациями стран-членов и наблюдателей ОТГ внесет вклад в развитие отношений между двумя учреждениями.

На встрече были подробно обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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