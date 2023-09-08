Баку: Армянские провокации негативно влияют на нормализацию отношений с Азербайджаном

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Несмотря на признание Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, дипломатические представительства этой страны, аккредитованные в различных международных организациях, продолжают распространять разного рода документы от имени незаконного режима.

Об этом было заявлено на брифинге МИД Азербайджана для представителей дипломатического корпуса.

Отмечено, что планируемые «выборы» «президента» этой незаконной структуры – крайне провокационный шаг. Такое явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана ни в коем случае не является приемлемым и неприемлемым.

На брифинге также было подчеркнуто, что упомянутое, совершенные Арменией провокации негативно влияют на процесс нормализации: «Это сводит на нет усилия международных акторов в этом направлении. Необходимо адекватное понимание рисков и угроз, возникающих в результате безответственного и деструктивного поведения Армении, и принятие соответствующих мер, чтобы удержать Армению от таких действий.

Приверженность Азербайджана мирному процессу крепка, и эта позиция подтверждается последовательными шагами, которые мы предпринимаем с ноября 2020 года. Наша решимость защищать наш суверенитет и территориальную целостность одинаково сильна и категорична».