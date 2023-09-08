МИД: Армения использовала Лачинскую дорогу в незаконных целях |
Азербайджан обвинил Армению в клеветнической политике |
Баку: Армянские провокации негативно влияют на нормализацию отношений с Азербайджаном |
Баку уличил Ереван в подготовке очередной военной авантюры |
Гаджиев – в беседе с Reuters: Незаконные армянские силы в Карабахе вышли из своих казарм и размещены на позициях |
«Говорящие головы» Пашиняна раскрыли его коварный план |
Зеленский назвал убийцу Пригожина |
Бербок позвонила Байрамову по поводу армян |
Армения проводит мобилизацию и готовится к войне |
Главное Политика

Баку: Армянские провокации негативно влияют на нормализацию отношений с Азербайджаном

Баку: Армянские провокации негативно влияют на нормализацию отношений с Азербайджаном

Несмотря на признание Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, дипломатические представительства этой страны, аккредитованные в различных международных организациях, продолжают распространять разного рода документы от имени незаконного режима.

Об этом было заявлено на брифинге МИД Азербайджана для представителей дипломатического корпуса.

Отмечено, что планируемые «выборы» «президента» этой незаконной структуры – крайне провокационный шаг. Такое явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана ни в коем случае не является приемлемым и неприемлемым.

На брифинге также было подчеркнуто, что упомянутое, совершенные Арменией провокации негативно влияют на процесс нормализации: «Это сводит на нет усилия международных акторов в этом направлении. Необходимо адекватное понимание рисков и угроз, возникающих в результате безответственного и деструктивного поведения Армении, и принятие соответствующих мер, чтобы удержать Армению от таких действий.

Приверженность Азербайджана мирному процессу крепка, и эта позиция подтверждается последовательными шагами, которые мы предпринимаем с ноября 2020 года. Наша решимость защищать наш суверенитет и территориальную целостность одинаково сильна и категорична».

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан: Армения демонстративно уклонилась от конкретных дискуссий
Политика

Азербайджан: Армения демонстративно уклонилась от конкретных дискуссий

2023/09/08, 18:32
Азербайджан обвинил Армению в клеветнической политике
Политика

Азербайджан обвинил Армению в клеветнической политике

2023/09/08, 18:13
Комитет Сената США проведет слушания по Карабаху
Политика

Комитет Сената США проведет слушания по Карабаху

2023/09/08, 18:09
Баку: Армянские провокации негативно влияют на нормализацию отношений с Азербайджаном
Политика

Баку: Армянские провокации негативно влияют на нормализацию отношений с Азербайджаном

2023/09/08, 18:06
Баку уличил Ереван в подготовке очередной военной авантюры
Политика

Баку уличил Ереван в подготовке очередной военной авантюры

2023/09/08, 18:01
МИД провел брифинг для дипкорпуса по ситуации в регионе
Политика

МИД провел брифинг для дипкорпуса по ситуации в регионе

2023/09/08, 17:37
Армения открывает второй фронт против России: почему война неизбежна
Политика

Армения открывает второй фронт против России: почему война неизбежна

2023/09/08, 16:25
Пашинян решил разыграть многоходовку
Политика

Пашинян решил разыграть многоходовку

2023/09/08, 14:53
Завтра в Баку пройдет заседание Совместной азербайджано-иранской военной комиссии
Политика

Завтра в Баку пройдет заседание Совместной азербайджано-иранской военной комиссии

2023/09/08, 14:47