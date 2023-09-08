Баку уличил Ереван в подготовке очередной военной авантюры

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В последние дни наблюдается дальнейшая интенсификация военных провокаций, сопровождаемых наращиванием военных строительных работ как вдоль не делимитированного участка государственной границы, так и в Карабахском регионе.

Об этом было заявлено на брифинге МИД для дипломатического корпуса по ситуации в регионе.

«Армянская сторона в открытую роет новые траншеи, возводит укрепления, сосредотачивает личный состав и технику, чтобы начать очередную военную авантюру. Несмотря на предыдущее заявление о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахского региона, премьер-министр Армении предпринял еще один крайне провокационный шаг, передав «поздравительное послание» по случаю «годовщины» создания вымышленного режима, созданного на азербайджанских территориях. Еще раз сославшись на «право армянских жителей на самоопределение», премьер-министр Армении подтвердил, что Армения продолжит вмешиваться в вопросы, связанные с этими жителями, под предлогом их безопасности и прав. Таким образом, он фактически свел к нулю свое предыдущее заявление о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», – было сказано в ходе брифинга.