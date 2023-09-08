На освобожденные территории переселены около 500 семей

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Обнародовано количество семей, переселенных в восстановленные и новые населенные пункты, построенные на освобожденных от оккупации территориях. По данным Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, об этом сказал председатель комитета Ровшан Рзаев во время встречи с группой иностранных журналистов, находящихся с визитом в нашей стране.

Было отмечено, что на данный момент в село Агалы Зангиланского района переехали 108 семей (526 человек), в село Талыш Тертерского района – 20 семей (90 человек), в город Лачин – 247 семей (956 человек), в город Физули – 95 семей (349 человек), в село Забух Лачинского района – 21 семья (94 человека).