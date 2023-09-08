Гаджиев – в беседе с Reuters: Незаконные армянские силы в Карабахе вышли из своих казарм и размещены на позициях

Вооруженные силы Азербайджана проводят плановые учения по подготовке к осенне-зимнему сезону, Армения сосредотачивает войска на границе, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в беседе с Reuters.
По его словам, незаконные армянские силы в Карабахе также вышли из своих казарм и были размещены на позициях на линии фронта в повышенной боевой готовности.
«Наша стратегия заключается в пресечении и нейтрализации любых вооруженных или незаконных военных действий или провокаций против Азербайджана», – подчеркнул Хикмет Гаджиев.