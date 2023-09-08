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Маск ответил на обвинения в роспропаганде

Маск ответил на обвинения в роспропаганде

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что принадлежащая ему социальная сеть X (бывший Twitter) не занимается «пророссийской пропагандой».

Об этом предприниматель написал в своем аккаунте на данной платформе.

«Где вся эта пророссийская пропаганда? Мы этого не видим», — отметил миллиардер.

Таким образом он прокомментировал пост американского журналиста Гленна Гринвальда, который со ссылкой на материалы газеты The Washington Post обвинил руководство соцсети в распространении выгодных для Москвы сведений. В частности, этому способствует политика ресурса по цензуированию информации, подчеркнул представитель СМИ.

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