Маск ответил на обвинения в роспропаганде

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что принадлежащая ему социальная сеть X (бывший Twitter) не занимается «пророссийской пропагандой».
Об этом предприниматель написал в своем аккаунте на данной платформе.
«Где вся эта пророссийская пропаганда? Мы этого не видим», — отметил миллиардер.
Таким образом он прокомментировал пост американского журналиста Гленна Гринвальда, который со ссылкой на материалы газеты The Washington Post обвинил руководство соцсети в распространении выгодных для Москвы сведений. В частности, этому способствует политика ресурса по цензуированию информации, подчеркнул представитель СМИ.