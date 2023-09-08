Гутерреш сделал выгодные предложения России для возвращения к «зерновой сделки»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с четырьмя предложениями в обмен на возобновление участия России в «зерновом соглашении».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как отмечает издание, в письме Гутерреш предлагает «четыре конкретных краеугольных камня соглашения между секретариатом ООН и Россией», которые должны привести к возобновлению Черноморской зерновой инициативы.

Первое предложение – возвращение госбанка РФ к SWIFT

По данным Bild, Гутерреш предложил Лаврову упразднить финансовые санкции, введенные Евросоюзом против Российского аграрного банка в июне 2022 года.

В частности, генсек ООН предлагает использовать специально созданную дочернюю компанию попавшего под санкции российского банка под названием RSHB Capital SA для обхода санкций, и эта компания будет подключена к SWIFT.

Второе предложение – страхование российских кораблей от украинских атак в Азовском и Черном морях

Как пишет издание, Гутерреш во втором пункте «серьезно предлагает» Лаврову застраховать российские корабли от атак Украины в Азовском и Черном морях.

«Совместно финансируемая ООН страховая компания для экспорта российских продуктов питания и удобрений может начать работу с Lloyd’s в течение 4-6 недель», – говорится в письме.

Кроме того, по данным журналистов, генсек ООН предлагает не только страхование грузов, но и страхование «каско и P&I».

Третье предложение – возвращение РФ замороженных активов

Генсек ООН якобы предложил Лаврову помочь России вернуть активы в ЕС, замороженные санкциями.

«ООН может и дальше помогать размораживать замороженные активы российских компаний по производству удобрений в ЕС», – говорится в письме.

Как пишет Bild, генсек ООН сказал Лаврову, чтобы тот предоставил список конкретных счетов или активов, и пообещал, что ООН будет работать с соответствующими органами ЕС на основе этих запросов.

Четвертое предложение – российским кораблям снова разрешат заходить в страны ЕС

По данным Bild, Гутерреш предложил «обеспечить эффективный доступ российских судов, перевозящих продукты питания и удобрения, в порты ЕС путем быстрых портовых разрешений».

ООН якобы готова рассмотреть «дальнейшие варианты облегчения доступа российских судов к портам ЕС в контексте торговли сельскохозяйственной продукцией, включая упрощенные процедуры предоставления соответствующих разрешений, в частности, перед выходом из российских портов».

С этой целью, по данным журналистов, представители Гутерреша в ООН уже «провели переговоры с Европейской комиссией и отдельными представителями портовых властей (Германия, Бельгия, Испания, Нидерланды)».

По данным Bild, в России сейчас изучают предложения Гутерреша и пока не согласились на них, поскольку Кремль считает их «слишком хорошими, чтобы быть правдой», и сомневается в «технической осуществимости» объявленных послаблений.