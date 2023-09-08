«Говорящие головы» Пашиняна раскрыли его коварный план

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Армения готовится к окончательному разрыву с Россией — об этом заявили по крайней мере две «говорящие головы» ближнего круга Никола Пашиняна.

В интервью «грантовому» порталу CCBS.news Тигран Хзмалян, председатель Европейской партии Армении, заявляет: «Заявление премьер-министра Пашиняна об ошибочности ставки на Россию как гаранта безопасности Армении стало давно ожидаемой и долго откладываемой констатацией факта. В то же время, хотя Пашинян пока воздерживается от политической оценки предыдущих десятилетий армяно-российских отношений как истории имперской колонизации, его последние заявления и шаги свидетельствуют о прохождении «точки невозврата» и о подготовке окончательного разрыва Еревана с путинской Россией».

По его словам, «Армения меняет политическую ориентацию последних двух веков и отказывается от доминантой роли России в своей судьбе и – шире – во всем регионе. Это стало возможным не только из-за откровенно антиармянской позиции Кремля, особенно явно проявившейся в войне 2020 года, но и благодаря поддержке Европы и США» (очевидно, самолеты с оружием, летевшие из России в Армению накануне и во время 44-дневной войны, как раз и были проявлением не антиазербайджанской, а антиармянской позиции). Как полагает Хзмалян, «Франция играет главную роль во внешнеполитической поддержке демократического развития Армении и это является исторической традицией последних десятилетий. Однако Франция не одинока в своей позиции и у Армении появился еще один важный союзник в Европе – Германия».

В беседе с тем же порталом политолог Рубен Меграбян замечает: «В интервью итальянской La Repubblica премьер-министр Армении вынес оценку всей политики безопасности Республики Армении, проводимой ею за весь период Независимости, и с этой оценкой трудно не согласиться. А это означает, что ошибка если стратегическая, то оставление ее неисправленной – экзистенциальная угроза для Армянской государственности вообще. Это в принципе. А если конкретнее, то такие констатации премьер-министрами делаются не ради просто констатации, поскольку это было бы противоестественно, ведь премьер-министр – не частное лицо или обыватель, а действующий политик. Тем более, в такой стране, как Армения, которая на данный момент в ежедневном режиме сталкивается с последствиями этой стратегической ошибки. А это, в свою очередь, означает, что Никол Пашинян не только намерен, но и обязан в кратчайший период времени провести радикальную смену политического курса и стратегический разворот во всей политике – безопасности, внешней и оборонной политики, внешнеэкономической, информационной и др.»

По его мнению, «Россия которая ведет гибридную войну против Армении, по факту – враждебные действия под дымовой завесой «вековой дружбы», доказывает, что быть ее «другом» опаснее и токсичнее, чем ее врагом, для Армении это смертельная угроза. У России нет и не может быть друзей, она в них не нуждается. У нее могут быть либо агенты, либо враги, и третьего, увы, не дано. И у премьера Пашиняна нет другого выбора, кроме как вывести страну из под этого «союза», который имеет все характеристики ига».

Отдел политики Minval.az