Бербок позвонила Байрамову по поводу армян

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналеной Бербок.

Как сообщили в МИД, в ходе телефонной беседы обсуждалась существующая ситуация в регионе, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал главу МИД Германии о текущей ситуации в регионе, отметил, что утверждения о «напряженной гуманитарной ситуации» и «блокаде», распространяемые Арменией, беспочвенны и являются частью политических манипуляций со стороны Армении.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто, что отклонение Арменией и созданным ею вымышленным режимом предложений Азербайджана об организации синхронизированного использования дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги для перевозки грузов посредством Международного Комитета Красного Креста доказывает ложность утверждений о гуманитарной ситуации.

Отмечено, что провокационные шаги Армении, препятствующие усилиям по установлению мира и безопасности в регионе в постконфликтный период, в том числе, поддерживающие вымышленный режим заявления, и то, что Армения не выводит свои вооруженные силы с азербайджанских территорий, являются источником угрозы.

Во время телефонной беседы была предоставлена детальная информация о продолжающихся военных провокациях Армении и минных угрозах.

Затем состоялся обмен вопросами, представляющими взаимный интерес.