Армения проводит мобилизацию и готовится к войне

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На фоне воплей и обвинений в адрес Азербайджана Армения проводит тайную мобилизацию — теперь это уже доказанный факт. Аббас Джума, российский пропагандист сирийского происхождения, известный своими симпатиями к армянской стороне, разместил в собственном ТГ-канале видео: по территории Армении к условной границе с Азербайджаном движется военная колонна, где можно увидеть и бронетехнику, и РСЗО «Смерч». Затем удалил со словами «Видео удалил, надо перепроверить. Но ситуация явно накаляется».

На манипуляции обратили внимание и российские, и украинские ТГ-каналы. Появилось ещё одно видео – здесь идёт переброска живой силы. В Армении как бы анонсированы учения резервистов, но, как показывают просочившиеся видео, мобилизация уже идёт, причём тайно.

А это, напомним ещё раз, явный признак подготовки как минимум к вооруженным провокациям, как максимум – к новой войне.

Более того, пусть косвенным, но все же весьма информативным признаком является и поднятая в Армении истерика с обвинениями в адрес Азербайджана в «стягивании войск» к условной границе и зоне временного размещения РМК.

Такая пиар-завеса чаще всего и используется Ереваном для маскировки собственных планов новых вооруженных вылазок. Вряд ли «пипеточные» поставки оружия из Индии и Франции позволили Армении залатать бреши после разгрома осенью 2020 года. Но дипломатические танцы Парижа, Москвы и Ною-Дели в Армении в очередной раз восприняли как гарантию, что за ее территориальные хотелки воевать будут другие. Так или иначе, Ереван уже готовится к силовому сценарию. Причем пытается это делать тайно.

И вот интересно: заметили ли эти военные колонны европейские наблюдатели, которые, если верить их собственным заявлениям, неустанно патрулируют армянское приграничье? Или смотрели в другую сторону, точно так же, как евронаблюдатели на президентских выборах 2008 года в Армении, которые составили восторженный отчет, а потом на улицах Еревана стреляли на поражение по участникам митинга протеста против фальсификации выборов? Тогда, напомним, погибли 10 человек. Сейчас число погибших может быть куда как больше.

Отдел политики Minval.az