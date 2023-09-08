«Говорящие головы» Пашиняна раскрыли его коварный план |
Зеленский назвал убийцу Пригожина |
Бербок позвонила Байрамову по поводу армян |
Армения проводит мобилизацию и готовится к войне |
Иран запустил разведывательные дроны над Зангезуром (фото) |
Армяне готовят вооруженную провокацию против Азербайджана (видео) |
Украина получит американское вооружение на $600 млн (список) |
Эрсин Татар: Моя самая большая мечта – иметь неразрывные связи с Азербайджаном |
Посол Сулейманов ответил на проармянскую статью в британском издании |
Главное Важно

Армения проводит мобилизацию и готовится к войне

Армения проводит мобилизацию и готовится к войне

На фоне воплей и обвинений в адрес Азербайджана Армения проводит тайную мобилизацию — теперь это уже доказанный факт. Аббас Джума, российский пропагандист сирийского происхождения, известный своими симпатиями к армянской стороне, разместил в собственном ТГ-канале видео: по территории Армении к условной границе с Азербайджаном движется военная колонна, где можно увидеть и бронетехнику, и РСЗО «Смерч». Затем удалил со словами «Видео удалил, надо перепроверить. Но ситуация явно накаляется».

На манипуляции обратили внимание и российские, и украинские ТГ-каналы. Появилось ещё одно видео – здесь идёт переброска живой силы. В Армении как бы анонсированы учения резервистов, но, как показывают просочившиеся видео, мобилизация уже идёт, причём тайно.

А это, напомним ещё раз, явный признак подготовки как минимум к вооруженным провокациям, как максимум – к новой войне.

Более того, пусть косвенным, но все же весьма информативным признаком является и поднятая в Армении истерика с обвинениями в адрес Азербайджана в «стягивании войск» к условной границе и зоне временного размещения РМК.

Такая пиар-завеса чаще всего и используется Ереваном для маскировки собственных планов новых вооруженных вылазок. Вряд ли «пипеточные» поставки оружия из Индии и Франции позволили Армении залатать бреши после разгрома осенью 2020 года. Но дипломатические танцы Парижа, Москвы и Ною-Дели в Армении в очередной раз восприняли как гарантию, что за ее территориальные хотелки воевать будут другие. Так или иначе, Ереван уже готовится к силовому сценарию. Причем пытается это делать тайно.

И вот интересно: заметили ли эти военные колонны европейские наблюдатели, которые, если верить их собственным заявлениям, неустанно патрулируют армянское приграничье? Или смотрели в другую сторону, точно так же, как евронаблюдатели на президентских выборах 2008 года в Армении, которые составили восторженный отчет, а потом на улицах Еревана стреляли на поражение по участникам митинга протеста против фальсификации выборов? Тогда, напомним, погибли 10 человек. Сейчас число погибших может быть куда как больше.

Отдел политики Minval.az

Теги:
Из этой рубрики
Зеленский назвал убийцу Пригожина
Важно

Зеленский назвал убийцу Пригожина

2023/09/08, 13:50
Армения проводит мобилизацию и готовится к войне
Важно

Армения проводит мобилизацию и готовится к войне

2023/09/08, 13:27
Кого напугало заявление Гаджиева?
Важно

Кого напугало заявление Гаджиева?

2023/09/08, 12:06
Карабах – не игрушка, а Россия – не воспитательница в детском саду! О чем проговорились кремлёвские пропагандисты?
Важно

Карабах – не игрушка, а Россия – не воспитательница в детском саду! О чем проговорились кремлёвские пропагандисты?

2023/09/07, 12:12
Песков заявил, что решение Пашиняна вызывает настороженность у Кремля
Важно

Песков заявил, что решение Пашиняна вызывает настороженность у Кремля

2023/09/06, 13:42
«Карабахский клан» готовится к реваншу
Важно

«Карабахский клан» готовится к реваншу

2023/09/04, 15:59
Синдром невыученных уроков лузера
Важно

Синдром невыученных уроков лузера

2023/09/03, 10:58
Очередное фиаско Франции: на сей раз уплыл Габон
Важно

Очередное фиаско Франции: на сей раз уплыл Габон

2023/09/03, 10:40
Армения начинает постигать для себя цену «французской любви»
Важно

Армения начинает постигать для себя цену «французской любви»

2023/09/02, 08:40