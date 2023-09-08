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Прокуратура об армянских футболистах: «Они искренне раскаялись в содеянном»

Прокуратура об армянских футболистах: "Они искренне раскаялись в содеянном"

Прекращение уголовного дела в отношении трех футболистов армянского происхождения, оскорбивших наш флаг, является примером гуманной позиции Азербайджана.

Об этом начальник Следственного управления Немат Авазов сказал во время прямого эфира на странице Генпрокуратуры в социальной сети Instagram.

Он отметил, что все народы и национальности, проживающие в Азербайджане, не подвергаются дискриминации и имеют равные права.

«Было принято во внимание то, что это их первое преступление, и то, что они искренне раскаялись в содеянном. В их действиях было беззаконие. Они распространили свои преступления в интернет-ресурсах, разместили в Интернете запрещенную информацию. Именно по этой причине им было назначено административное наказание в виде 10 суток административного ареста», – заявил Немат Авазов (цитата по АПА).

Отметим, что вчера истек 10-дневный срок административного ареста троих армянских футболистов, и они были переданы армянской стороне.

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