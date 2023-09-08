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Израиль будет консультировать Азербайджан в деле опреснения воды из Каспия (фото)

Израиль будет консультировать Азербайджан в деле опреснения воды из Каспия (фото)

Между Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана ОАО “Азерсу” и Национальным водным оператором Израиля компанией Mekorot Water Company подписан договор на оказание технических консультационных услуг в рамках проекта по опреснению морской воды.

В ОАО «Азерсу» состоялась встреча с представителями компании Mekorot Water Company.

На встрече председатель агентства Заур Микаилов проинформировал о проделанной работе по реконструкции систем питьевого водоснабжения и водоотведения в Азербайджане, отметив, что при реализации проектов был использован опыт ведущих мировых компаний:

“Согласно распоряжению президента от 12 апреля 2023 года, в целях улучшения водоснабжения города Баку и прилегающих территорий начата реализация пилотного проекта по производству питьевой воды путем опреснения морской воды. Особое значение имеет сотрудничество с израильскими компаниями в области переработки воды Каспийского моря”.

Председатель совета директоров израильской компании Амир Ланг заявил, что компания обеспечивает 90% спроса на питьевую воду в Израиле, при этом около 60% поставляемой потребителям воды получают путем опреснения морской воды.

На встрече состоялся подробный обмен мнениями по вопросам дальнейшего сотрудничества в секторе питьевого водоснабжения.

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