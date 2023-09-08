Кого напугало заявление Гаджиева?

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В армянском ТГ-секторе – очередная истерика. Спешно отряхиваются от нафталина фейковые видео времён войны с обвинениями азербайджанцев в «вандализме». Пашиняновские тг-помойки вытаскивают страшилки не только начала девяностых, но и конца восьмидесятых. И все это сопровождается эмоциональными воплями в стиле «они ещё от нас требуют извинений!»

В столь неадекватное состояние «болтающий класс» Армении вогнал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Оценивая возможность примирения азербайджанцев и армян, он, в числе прочего, отметил: «Всегда сложно делать прогнозы по этому поводу в будущем. Примирение действительно является одним из самых трудных этапов любой постконфликтной ситуации. В Азербайджане сотни тысяч семей потеряли своих близких и являются беженцами и вынужденными переселенцами. Представьте, что люди возвращаются в свои дома и видят их в полнейших руинах. Это непросто. И они ищут ответы. Ответа нет, потому что ни у кого с армянской стороны не хватило смелости сказать: «Пожалуйста извините нас. Приносим извинения за все наши проступки». В Армении не было возбуждено ни одного дела против лиц, совершивших зверства против Азербайджана. Да, я думаю, что примирение возможно, но, конечно, оно потребует времени. Многое зависит от армянской стороны».

А теперь по пунктам. В Азербайджане всегда помнили и говорили и о Ходжалы, и о Малыбейли, и о Баллыгая, и о других военных преступлениях, совершенных армянскими оккупантами в годы первой карабахской войны. Теперь к этому трагическому списку добавился и урбицид на захваченных землях — на территории, равные по площади четырём Люксембургам, разрушено и разграблено всё. В Армении об этом, конечно, знали. Но были уверены: это все разговоры «для внутреннего использования», волноваться ни о чем, никакого спец трибунала по Армении не будет – лоббисты не допустят.

Но теперь Хикмет Гаджиев озвучивает эту тему в интервью иностранным СМИ. Причём не просто обозначает, что в Баку ждут от Армении извинений и расследований совершенных против азербайджанского народа преступлений. Азербайджан считает эти извинения и расследования одним из условий мирного процесса. Пожалуй, впервые официальный Баку прямо увязал мирный процесс после второй карабахской войны с ответственностью за преступления, совершенные в годы первой.

Для армянской стороны это уже повод «стоять-бояться». Первая Карабахская война – это не мифический «геноцид 1915 года». Здесь живы и свидетели, и обвиняемые. А военные преступления и преступления против человечности, напомним, срока давности не имеют. Более того, они полностью подпадают, в том числе и по срокам, под конвенции ООН об ответственности за геноцид.

И, наконец, самое главное. Ещё на примере Александра Лапшина армянская политизированная тусовка убедилась, как работают азербайджанские международные розыскные ордера. На примере задержания Вагифа Хачатряна на ППП «Лачин» — как работает пограничной паспортный контроль для выезжающих из зоны временного размещения РМК. Проще говоря, Азербайджан эффективно использует свои национальные инструменты, начиная от «правоохранительной дипломатии» и заканчивая проверкой паспортов на границе. И на этом фоне не удивляет, что в Ханкенди новая волна бегства, в том числе на вертолетах миротворцев.

Вопрос в том, удастся ли убежать достаточно далеко.

Нурани, обозреватель