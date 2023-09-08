По делу Бадаляна и Геворкяна изъяты автомат, патроны и гранаты

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Следствие изъяло автомат, боевые патроны, гранаты и другие виды оружия по делу пророссийского блогера Микаэля Бадаляна и обозревателя «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна, которые были задержаны в четверг в городе Горисе.

Об этом говорится в сообщении Следственном комитете Армении.

«В ходе предварительного расследования были произведены допросы, обыски квартир и транспортного средства, в результате которых были обнаружены автомат «АК», боевые патроны, гранаты, детонаторы гранат, пистолеты, штык-ножи, различные виды военного имущества, кусты конопли», – отмечается в сообщении.