Иран запустил разведывательные дроны над Зангезуром (фото) |
Армяне готовят вооруженную провокацию против Азербайджана (видео) |
Украина получит американское вооружение на $600 млн (список) |
Эрсин Татар: Моя самая большая мечта – иметь неразрывные связи с Азербайджаном |
Посол Сулейманов ответил на проармянскую статью в британском издании |
Байрамов проинформировал помощницу Блинкена о ситуации в регионе |
Байрамов рассказал Ховаеву о провокациях армянской стороны (фото) |
Амирбеков обвинил Ереван в невыполнении Трехстороннего заявления |
Осознав серьезность ситуации, в Армении заявили о незаинтересованности в военной эскалации |
Главное Политика

Захарова: Москва считает недопустимым обвинения России во всех бедах армянского народа

Захарова: Москва считает недопустимым обвинения России во всех бедах армянского народа

Информационное пространство Армении в последнее время отличается отчетливой тенденцией на распространение однобоких и негативных сообщений о России, что не может удовлетворить ни одну из сторон.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в приветствии участникам Российско-армянского медиафорума в Ереване.

«Думаю, ни вас, ни нас не может удовлетворить превалирующая в последнее время отчетливая тенденция в информационном пространстве Армении на распространение однобокой, негативной, а нередко и просто не соответствующей действительности информации о России и российско-армянских отношениях. Это, безусловно, противоречит традиционно дружественному характеру общения между двумя народами», – подчеркнула дипломат.

По ее словам, Москва считает недопустимыми попытки разжечь вражду между РФ и Арменией за счет обвинения России во всех бедах армянского народа.

Кроме того Захарова отметила, что отказ Армении впускать в страну российских деятелей, не нарушивших закон, наносит существенный ущерб взаимодействию с РФ.

Теги:
Из этой рубрики
Синан Оган: Зангезурский коридор будет обязательно открыт, Ханкенди – гордость тюркского мира
Политика

Синан Оган: Зангезурский коридор будет обязательно открыт, Ханкенди – гордость тюркского мира

2023/09/08, 12:01
Захарова: Москва считает недопустимым обвинения России во всех бедах армянского народа
Политика

Захарова: Москва считает недопустимым обвинения России во всех бедах армянского народа

2023/09/08, 10:12
В Ереване опровергли напряженность в отношениях с Россией
Политика

В Ереване опровергли напряженность в отношениях с Россией

2023/09/07, 23:05
Эрсин Татар: Моя самая большая мечта - иметь неразрывные связи с Азербайджаном
Политика

Эрсин Татар: Моя самая большая мечта – иметь неразрывные связи с Азербайджаном

2023/09/07, 22:22
Посол Сулейманов ответил на проармянскую статью в британском издании
Политика

Посол Сулейманов ответил на проармянскую статью в британском издании

2023/09/07, 21:58
Визит Папикяна на греческую часть Кипра отложен
Политика

Визит Папикяна на греческую часть Кипра отложен

2023/09/07, 21:10
Гейдаров принял главу МВД Турции (фото)
Политика

Гейдаров принял главу МВД Турции (фото)

2023/09/07, 21:07
Байрамов проинформировал помощницу Блинкена о ситуации в регионе
Политика

Байрамов проинформировал помощницу Блинкена о ситуации в регионе

2023/09/07, 20:57
Байрамов рассказал Ховаеву о провокациях армянской стороны (фото)
Политика

Байрамов рассказал Ховаеву о провокациях армянской стороны (фото)

2023/09/07, 20:47