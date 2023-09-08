В Азербайджане экоактивистку обвинили в шпионаже в пользу Армении

792 Просмотров

Несколько месяцев назад 20-летняя Фидан Алиева была задержана Службой государственной безопасности. Ее дело в настоящее время рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Алиевой предъявлено обвинение по статье 274 (измена Родине).

Как сообщают СМИ, Алиева была в числе участников акции протеста, которая началась 12 декабря 2022 года и продолжалась 138 дней на участке дороги Лачин-Ханкенди. Утверждается, что она отправляла информацию, видео и фотографии сотруднику спецслужбы Армении, с которым познакомилась через Telegram-канал. Сообщается, что некоторые изображения сделаны из разных частей Баку.

Однако Фидан Алиева опровергает обвинения. Она утверждает, что обвинения в шпионаже в пользу Армении не соответствуют действительности. Потому что она думала, что человек, с которым она познакомилась в Telegram, был русским. По ее словам, с этим человеком оно общалась в личных целях, а не для передачи информации.

«Сначала я вообще не знала, что он армянин. Моей целью было узнать его как обычного человека. У меня не было другой цели, как предоставлять информацию об Азербайджане», – сказала Алиева.

Что касается отправленных фото и видео, Алиева рассказала, что человек, с которым она общалась иногда просил у нее сфотографироваться в определенных местах и отсылать ему, что она и делала.