В Британии начнется забастовка рабочих производящего ракеты для Украины завода

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Почти 50 сотрудников британского предприятия, производящего ракеты Storm Shadow и Brimstone, которые поставляются в Украину, 11 сентября начнут забастовку, которая должна продлиться две недели.

Как сообщает газета The Guardian, работники завода Минобороны в городке Бит шотландской области Северный Эршир добиваются повышения заработной платы.

Рабочие, которые занимаются перемещением и погрузкой ракет, считают себя обделенными по сравнению с персоналом, который их собирает. Профсоюз GMB заявляет, что разница в зарплатах между этими двумя категориями сотрудников достигает £18 тыс. ($23 тыс.) в год. Первоначально рабочие заявили о намерении начать стачку еще месяц назад, но вскоре начали диалог с министерством об улучшении условий труда. Вернуться к первоначальному плану их вынудило отсутствие каких-либо подвижек на переговорах.