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В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием

В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием

В КНДР в торжественной обстановке прошла церемония спуска на воду новейшей подводной лодки, которая оснащена тактическим ядерным оружием. Об этом сообщает радиостанция «Голос Кореи».

По ее данным, на церемонии, приуроченной к предстоящему Дню образования КНДР, присутствовал лидер государства Ким Чен Ын.

Кроме того, отмечается, что это первая северокорейская субмарина, оснащенная тактическим ядерным оружием. Также уточняется, что новая подводная лодка сейчас готовится к выходу в море для испытаний.

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