Илон Маск отрицает блокировку доступа ВСУ к Starlink у Крыма

92 Просмотров

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X заявил, что не ограничивал Вооруженными силам Украины доступ к Starlink в районе Крыма, спутниковая система его компании SpaceX изначально не была активирована в этом регионе.

«Указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX ничего не деактивировала», — написал Маск, комментируя сообщение о том, что он якобы тайно поручил своим инженерам отключить Starlink во время крупного украинского наступления, чтобы намеренно предотвратить нападение Украины на российский военно-морской флот.

При этом бизнесмен подтвердил, что ему поступила экстренная просьба от органов власти Украины активировать Starlink на всем пути до Севастополя. Маск отметил, что очевидная цель Киева заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота.

«Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы явно замешана в крупном акте войны и эскалации конфликта», — написал он и добавил, что обе стороны конфликта должны сесть за стол переговоров.