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ЧВК «Вагнер» приостановила вербовку в России

ЧВК "Вагнер" приостановила вербовку в России

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» приостановила вербовку наемников в России. Об этом сообщает российское издание «Агентство. Новости».

Отмечается, что в одном из телеграмм-чатов по набору появилось сообщение от администратора о том, что «в связи с последними событиями набор в компанию временно прекращен». Желающих воевать в составе ЧВК записывают в «резерв».

Российское издание «Медиазон», ссылаясь на свой источник, заявило, что вербовку решили приостановить из-за проблем с деньгами – наемникам нечем платить.

Радио «Свобода» сообщало, что вскоре после мятежа Пригожина большинство наемников было отправлено в бессрочный отпуск.

Кроме того, лагерь ЧВК «Вагнер» в Беларуси начали разбирать. Некоторым вагнеровцам, прошедшим суровый отбор, удалось попасть на работу в Африку. Однако вербовка на «работу» в африканских странах продолжается. Но кому теперь будут подчинены оказавшиеся там наемники пока неизвестно.

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