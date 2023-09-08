Дрон атаковал один из крупнейших в РФ заводов по выпуску микроэлектроники (видео)

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В Брянске из-за атаки беспилотника вечером 7 сентября загорелось одно из зданий промышленного объекта. Об этом в Telegram проинформировал губернатор области Александр Богомаз.

«Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения попал в административное здание, в результате чего произошло возгорание. В настоящее время горение ликвидировано», – написал он.

По словам Богомаза, пострадавших в результате атаки БПЛА нет.

Как указал Telegram-канал Mash, дрон атаковал завод «Кремний-Эл» – одно из крупнейших предприятий микроэлектроники на территории РФ.

«Всего летели два БПЛА: один сбили ПВО в Выгоничском районе, второй подавили силами РЭБ – он и попал в окна строения на территории завода «Кремний Эл» в городе», – говорится в сообщении.

На кадрах – первые моменты после падения беспилотника.

