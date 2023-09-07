«Карабах – это Азербайджан. Как Крым – это Украина». Военный аналитик Коваленко – о визите Акопян в Киев

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Военный аналитик Александр Коваленко прокомментировал вояж супруги армянского лидера Никола Пашиняна Анны Акопян в Киев, сообщает Tg-канал Minval – LIVE.

«Когда я узнал, что на саммит первых леди и супругов в Киев была приглашена супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, то у меня сразу же затлели недобрые предчувствия.

С одной стороны, я прекрасно понимал, чем руководствовался Офис президента, приглашая Анну Акопян.

В первую очередь, это возможностью неформального общения с супругой премьер-министра страны, которая за прошлый год стала лидером поставок микроэлектроники в Россию. В максимально короткие сроки Армения стала второй Силиконовой долиной в мире по объёмам поставок электроники в РФ!

Армения на сегодняшний день является основной транзитной площадкой для переправки в Россию контрабандной электроники для создания крылатых ракет, которыми потом Россия обстреливает мирные города Украины. И цель общения с Анной Акопян была и в том, чтобы изменить эту ситуацию», – отмечает Коваленко.

«Но, по всей видимости, у Анны Акопян, ранее не посещавшей Киев, были свои цели – воспользоваться международной площадкой, дабы ретранслировать манипуляции и фейки про «геноцид», «голод» и «блокаду» Карабаха и непосредственно Ханкенди.

Треть выступления Акопян была посвящена распространению именно этих нарративов.

Что же, более чем уверен, что реакция от Азербайджана, страны, которая помогла за эти полтора года Украине на порядок больше, чем Армения, не заставит себя долго ждать. И это будет нормальная реакция», – уверен эксперт.

«Карабах – это Азербайджан. Как Крым – это Украина. И это международная признанная азербайджанская территория, которую 30 лет назад оккупировала Армения. И приглашая в Киев представительницу страны-оккупанта, от неё следует ожидать любой подлянки, совершённой именно в её интересах.

Повторюсь, я прекрасно понимаю мотивы данного приглашения – это попытка решения острой проблемы дипломатическим путём. Но всё же, следует понимать, с кем дипломатия возможна, а с кем это балансирование по лезвию бритвы со всеми вытекающими из артерий последствиями.

Собственно, перестанет ли после сегодняшнего дня Армения отправлять транзитом микроэлектронику в Россию? Нет.

Достигла ли Армения результата, ретранслировав с международной площадки нарративы про «голодающий» Карабах? Да.

Будет ли Москва довольна зерном непонимания между Киевом и Баку? Да. Вот вам и «КПД», – подытожил он.