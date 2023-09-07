Тайфун «Хайкуй» обрушился на Китай (видео)

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На Тайване и в Китае бушует тайфун «Хайкуй». Он ударил по Тайваню в воскресенье, 3 сентября, а на следующий день пересек остров с востока на запад и ушел в Тайваньский пролив, ослабел до тропического шторма и обрушился на побережье материкового Китая.

В Китай тайфун пришел 5 сентября — это уже 11-й по счету шторм в этом году. Из-за ливней, которые принес с собой тайфун, из приморской провинции Фуцзянь в Восточном Китае эвакуировали более 294 тысячи местных жителей. В ходе спасательных работ в центре провинции — Фучжоу — погибли два человека.

Как сообщает штаб Фуцзянь по борьбе с наводнениями и засухой, из-за потопа в провинции нарушилась жизнь почти 1,6 миллиона человек. Водой смыло около 10 тысяч гектаров посевов, повреждены или полностью разрушены более 2,5 тысячи домов. Экономический ущерб превысил 5 миллиардов юаней. В борьбе с последствиями задействованы около 60 тысяч человек.

