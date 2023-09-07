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Посол Сулейманов ответил на проармянскую статью в британском издании

Посол Сулейманов ответил на проармянскую статью в британском издании

Британский новостной журнал The Economist опубликовал ответ посла Азербайджана в Великобритании Элина Сулейманова на проармянскую статью в данном издании.

В статье «Армянский анклав внутри Азербайджана на грани голода» (4 сентября) говорится, что гуманитарные вопросы политизируются армянскими сепаратистами в азербайджанском Карабахе.

«Подтверждением этого является их отказ по чисто этническим соображениям от поставок, осуществляемых Азербайджаном и ожидающих доступа, а также блокирование агдамской дороги. При этом они жалуются на «блокаду» и «гуманитарную катастрофу». Вы совершенно правы в том, что в армянском политическом дискурсе противники мира между Арменией и Азербайджаном используют гуманитарные проблемы для того, чтобы исключить возможность достижения соглашения.

При этом вы не отметили того, что территория, на которой сепаратисты разыгрывают свои политические спектакли, находится под временной ответственностью российских миротворцев. Более того, даже после окончания войны 2020 года и несмотря на заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна, Армения продолжает использовать лачынскую дорогу для переброски своих солдат и мин на азербайджанские территории, которые ранее были оккупированы и подвергались этнической чистке в течение трех десятилетий.

Инициатива Азербайджана интегрировать местных армян Карабаха, предоставив им равные с остальными гражданами страны права и защиту, в свое многообразное общество и подписать мирный договор с Арменией в ближайшее время остается единственным вариантом прочного мира и процветания в регионе.

Альтернатива в форме нестабильности, постоянного присутствия миротворцев и отсутствия какого-либо развития выгодна только сторонникам войны и сепаратистским полевым командирам в ущерб собственному народу», – отмечается в письме Э.Сулейманова, опубликованном изданием.

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