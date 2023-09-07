Гейдаров принял главу МВД Турции (фото)

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Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с министром внутренних дел Турецкой республики Али Йерликая, прибывшего в нашу страну для участия во втором заседании министров по управлению чрезвычайными ситуациями стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ)

Согласно информации МЧС Азербайджана, на встрече в Министерстве по чрезвычайным ситуациям гостя тепло поприветствовал министр Гейдаров отметив, что благодаря совместным усилиям и политической дальновидности глав двух государств Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана отношения между двумя братскими странами поднялись до уровня стратегического союзничества, которое с каждым годом расширяется во всех сферах.