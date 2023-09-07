Следком Армении раскрыл причину задержания Бадаляна и Геворкяна

Следственный комитет Армении заявляет, что блогер Мика Бадалян и обозреватель Sputnik Армения Ашот Геворкян задержаны в рамках уголовного дела по статье «незаконный оборот огнестрельного оружия».
Как сообщил в соцсетях представитель ведомства Гор Абрамян, 6 и 7 сентября в Сюникской области были задержаны семь человек, в числе которых Бадалян и Геворкян.
Задержание проводилось «по обоснованному подозрению в совершении преступления в рамках уголовного дела», написал он.
Сформирована следственная группа, проводятся следственные действия.