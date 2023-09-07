Эрсин Татар: Моя самая большая мечта – иметь неразрывные связи с Азербайджаном |
Посол Сулейманов ответил на проармянскую статью в британском издании |
Байрамов проинформировал помощницу Блинкена о ситуации в регионе |
Байрамов рассказал Ховаеву о провокациях армянской стороны (фото) |
Амирбеков обвинил Ереван в невыполнении Трехстороннего заявления |
Осознав серьезность ситуации, в Армении заявили о незаинтересованности в военной эскалации |
Гаджиев: Азербайджанская сторона предлагает мир Армении (видео) |
Баку выдворил армян, оскорбивших флаг Азербайджана (видео) |
Алиев назвал приоритет внешней политики Азербайджана |
Главное Политика

Байрамов проинформировал помощницу Блинкена о ситуации в регионе

Байрамов проинформировал помощницу Блинкена о ситуации в регионе

7 сентября 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора была обсуждена двусторонняя и многосторонняя повестка дня сотрудничества между двумя странами, текущая ситуация в регионе, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Дж.Байрамов подробно проинформировал другую сторону о текущей ситуации в регионе, отметив, что на фоне роста военно-политических провокаций Армении против Азербайджана и усиливающихся манипуляций, искажающих ситуацию, пропаганда этой страны, направленная на введение международного сообщества в заблуждение, не отражает реалий.

Было доведено до сведения, что вмешательство во внутренние дела нашей страны, в том числе в усилия по реинтеграции проживающих в Карабахе армян под предлогом необоснованных претензий на якобы “сложную гуманитарную ситуацию” и существование “блокады” в регионе недопустимо.

Теги:
Из этой рубрики
Эрсин Татар: Моя самая большая мечта - иметь неразрывные связи с Азербайджаном
Политика

Эрсин Татар: Моя самая большая мечта – иметь неразрывные связи с Азербайджаном

2023/09/07, 22:22
Посол Сулейманов ответил на проармянскую статью в британском издании
Политика

Посол Сулейманов ответил на проармянскую статью в британском издании

2023/09/07, 21:58
Визит Папикяна на греческую часть Кипра отложен
Политика

Визит Папикяна на греческую часть Кипра отложен

2023/09/07, 21:10
Гейдаров принял главу МВД Турции (фото)
Политика

Гейдаров принял главу МВД Турции (фото)

2023/09/07, 21:07
Байрамов проинформировал помощницу Блинкена о ситуации в регионе
Политика

Байрамов проинформировал помощницу Блинкена о ситуации в регионе

2023/09/07, 20:57
Байрамов рассказал Ховаеву о провокациях армянской стороны (фото)
Политика

Байрамов рассказал Ховаеву о провокациях армянской стороны (фото)

2023/09/07, 20:47
Эрдоган принял нового посла Швеции в Анкаре
Политика

Эрдоган принял нового посла Швеции в Анкаре

2023/09/07, 20:34
Эйвазов обсудил ряд вопросов с главой МВД Турции (видео)
Политика

Эйвазов обсудил ряд вопросов с главой МВД Турции (видео)

2023/09/07, 19:37
Амирбеков обвинил Ереван в невыполнении Трехстороннего заявления
Политика

Амирбеков обвинил Ереван в невыполнении Трехстороннего заявления

2023/09/07, 19:21