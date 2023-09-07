Байрамов проинформировал помощницу Блинкена о ситуации в регионе

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7 сентября 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора была обсуждена двусторонняя и многосторонняя повестка дня сотрудничества между двумя странами, текущая ситуация в регионе, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Дж.Байрамов подробно проинформировал другую сторону о текущей ситуации в регионе, отметив, что на фоне роста военно-политических провокаций Армении против Азербайджана и усиливающихся манипуляций, искажающих ситуацию, пропаганда этой страны, направленная на введение международного сообщества в заблуждение, не отражает реалий.

Было доведено до сведения, что вмешательство во внутренние дела нашей страны, в том числе в усилия по реинтеграции проживающих в Карабахе армян под предлогом необоснованных претензий на якобы “сложную гуманитарную ситуацию” и существование “блокады” в регионе недопустимо.