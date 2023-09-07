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Байрамов рассказал Ховаеву о провокациях армянской стороны (фото)

Байрамов рассказал Ховаеву о провокациях армянской стороны (фото)

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя министерства иностранных дел России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева. На встрече обсуждался мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также текущая ситуация в регионе.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Дж.Байрамов подчеркнул, что заявления, риторика и провокации армянской стороны, подрывающие мирную повестку дня, направленные против территориальной целостности и суверенитета нашей страны, подрывают усилия и инициативы, направленные на установление прочного мира в регионе. Было подчеркнуто, что, несмотря на приверженность нашей страны процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией, вмешательство Армении во внутренние дела нашей страны недопустимо.

Было отмечено, что отказ Армении от предложения об интенсификации использования Лачынской дороги параллельно с открытием дороги “Агдам-Ханкенди” на фоне необоснованных претензий в связи с “напряженной гуманитарной ситуацией” и “блокадой” в регионе свидетельствует о том, что ситуация носит не гуманитарный, а скорее политический характер.

Подчеркнута важность осуждения таких шагов международным сообществом, особенно в условиях нарастания политических и военных провокаций со стороны Армении против нашей страны.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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