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Амирбеков обвинил Ереван в невыполнении Трехстороннего заявления

Амирбеков обвинил Ереван в невыполнении Трехстороннего заявления

Армения все еще не вывела 10 тысяч своих военнослужащих из Карабаха, суверенной территории Азербайджана.

Об этом в интервью Deutsche Welle заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Он отметил, что Армения подобным поведением не выполнила ряд пунктов Трехстороннего заявления от 10 ноября.

«Азербайджан делает все возможное для участия в мирных переговорах. К сожалению, Армения не выполнила ряд пунктов трехсторонней договоренности о прекращении огня, достигнутой в ноябре 2020 года. Они все еще не вывели из Карабаха, признанной суверенной на международном уровне территории Азербайджана, около 10 тысяч военнослужащих вооруженных сил Армении и располагают там 30 танками, 50 артиллерией и другой тяжелой техникой. Они все еще продолжают устанавливать мины на наших территориях. После подписания трехстороннего заявления у нас уже более 200 жертв среди гражданского населения. Они отказались предоставить нам точные карты минных полей, необходимые для защиты жизней людей, которые сейчас очищают от мин эти регионы. Они не раскрывают информацию о массовых захоронениях убитых людей. Все это совершаемые ими военные преступления. Сейчас мы не очень то хотим вдаваться в детали – это продолжающиеся легальные процедуры», – отметил Эльчин Амирбеков.

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