Гаджиев: Азербайджанская сторона предлагает мир Армении (видео)

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Стратегия Азербайджана заключается в том, что война окончена, и мы должны добиться мира, но, к сожалению, армянская сторона предпринимает шаги, направленные против мира.

Об этом в интервью израильскому телеканалу «i24news» заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что азербайджанская сторона предлагает мир Армении.

«Азербайджан предложил Армении подписать мирное соглашение, которое в дипломатических кругах иногда сравнивают с «Кемп-Дэвидским процессом» между Египтом и Израилем. Эти переговоры изменили карту Ближнего Востока. Мы вместе с США и другими странами поддерживаем этот процесс, и в то же время помним о процессе реинтеграции Карабаха в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана, являющемся еще одной составляющей частью этого процесса», – заявил он.

Хикмет Гаджиев отметил, что сепаратистский режим, подчиненный Арменией и в то же время финансируемый и поддерживаемый этой страной, пытается сохранить статус «серых зон» на этих территориях. Он отметил преимущества открытия дороги Агдам-Ханкенди.

«Мы говорим, что одна дорога — хорошо, а две — еще лучше. Азербайджан строит новые дороги и это дает армянскому населению Карабаха возможность наладить связь с другими частями Азербайджана. То есть разговор идет о двух дорогах. Лачинская дорога в основном обеспечивает сообщение между Арменией и Карабахом, но мы говорим, что есть и другая дорога – Агдам-Ханкенди. Эта дорога более эффективная и имеет больше возможностей с точки зрения логистики и транспорта. В то же время эта дорога обеспечивает прямой доступ ко всем рынкам Азербайджана и рынкам соседних стран. В таком случае у армянских жителей Карабаха появится шанс наладить более тесную связь как с внутренними районами Азербайджана, так и со странами региона. Так что это также возможность для реинтеграции».

Помощник президента сообщил, что Армения и сепаратистский режим, который она финансирует, препятствуют открытию дороги.

«Они говорят: «Мы хотим, чтобы была «серая зона» и хотим разместить на этих территориях свои воинские части». Они имеют в этом районе незаконную военную группировку численностью 10 тысяч человек. Они угрожают гражданскому населению Азербайджана ракетами и другим вооружением. У них уже был такой опыт. Но каждый должен понимать, что Азербайджан, являющийся суверенной страной, больше не может мириться с тем, чтобы у сепаратистского режима, обладающего военной группировкой и вооруженными силами, была «серая зона». Это источник проблемы. Очень жаль, что мы видим новую волну стереотипов и кампанию СМИ и дезинформации против Азербайджана», – отметил Хикмет Гаджиев.

