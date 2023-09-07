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Сын президента ЦАР устроил в России дебош (видео)

Сын президента ЦАР устроил в России дебош (видео)

В Сети опубликовали видео с сыном президента Центральноафриканской республики Фостена Арканжа Туадера, который устроил дебош в Кисловодске.

Ролик был снят, когда Эварист Туадера пытался сбежать от сопровождающих (он приехал в Россию на реабилитацию). Сын президента ЦАР ударил мужчину, затем долго разговаривал по телефону и напал на Зарину — врача-терапевта, которая работает в ЦАР и сопровождала его в поездке.

Вразумить Туадеру смогли лишь полицейские. После инцидента сына Фостена-Арканжа Туадеры отправили в Москву и передали сотрудникам посольства ЦАР.

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