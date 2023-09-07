Ильгар Велизаде: Парадокс в том, что тактическим союзником России выступает Азербайджан, а противником – Армения

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Внешнеполитическая деятельность Армении взяла курс в прозападном, антироссийском направлении. И это объясняется рядом причин. Дело в том, что армянские нарративы и подходы по вопросу «блокировки» лачинской дороги больше всего находят отклик в западных политических кругах. Именно в ЕС, Франции и США чаще всего поднимают вопросы по лачинской дороге, и даже предлагают ввести санкции и резолюции ООН против Азербайджана.

«Однако такая политика Еревана чревата последствиями: деятельность армянской дипломатии направлена на привлечение в регион внешних акторов», – сказал политолог Ильгар Велизаде, комментируя Minval.az поведение руководства Армении в последние дни.

По его словам, Армения привлекает в наш регион ЕС, США и Францию.

«Поэтому здесь существует серьезное противоречие между Россией и Арменией, но Азербайджан эта ситуация затрагивает постольку-поскольку. Ереван пытается привлечь внешних акторов в Азербайджан, а именно, в Карабах. Так, они пытаются создать здесь некий механизм контроля с участием западных стран. Этот подход нас не устраивает, поэтому мы против участия внешних акторов в региональных процессах», – отметил он.

Он заявил, что данная политика чревата конфликтом интересов различных игроков.

«По опыту других регионов мы можем сказать, что, когда сталкиваются интересы крупных игроков, возникает противостояние всех против всех. Армения играет в опасные игры, пытаясь противопоставить различные центры сил в регионе, фактически стравить их, спровоцировать открытый конфликт с тем, чтобы на фоне этих конфликтов достичь сомнительных дивидендов», – подчеркнул он.

В то же время эксперт отметил, что это не приведет к открытому конфликту между Россией и США в регионе Южного Кавказа.

«Я не прогнозирую этого, но конфликт интересов с участием военных создаст дополнительную напряженность. Я не думаю, что действия Еревана могут быть положительно восприняты в Иране. Ереван заигрывает с США, что будирует напряженность в нашем регионе. Поэтому я думаю, что в результате этой политики больше всего пострадают интересы Армении», – добавил он.

Велизаде сказал, что Россия будет принимать действия, направленные на то, чтобы умерить пыл Армении, но в какой форме, поживем-увидим.

«Складывается парадоксальная ситуация, когда тактическим союзником выступает Азербайджан, а противником – Армения. Поэтому, я так понимаю, что Россия сейчас будет акцентировать внимание на взаимодействиях больше с Азербайджаном, чем с Арменией», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев