Завтра в Баку будет пасмурно

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8 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами возможны дожди, грозы. Ветер северо-западный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 20-23°, днем 25-29° тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – ночью 75-85%, днем – 50-55%.

В отдельных районах Азербайджана временами ожидаются дожди, грозы. Местами осадки будут интенсивными, возможен град. Ночью и утром в некоторых районах туман, восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 18-22°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 13-18° тепла.