Страны ОТГ придут первыми на помощь друг другу при стихийных бедствиях

Министры по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями стран Организации тюркских государств (ОТГ) обсудили на заседании в Баку создание совместных центров по борьбе с последствиями стихий на территории стран-членов организации, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Камаледдин Гейдаров .
По его словам, десятый саммит ОТГ пройдет в октябре в Казахстане.
«Документы будут подписаны по итогам саммита. В частности, на территории стран ОТГ планируется создать несколько совместных центров», – сказал он.