МИД Азербайджана назвал Пашиняна фальшивым манипулятором

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Обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Азербайджана касательно обострения военно-политической обстановки в регионе, прозвучавшие во время заседания правительства 7 сентября, его заявления о якобы сосредоточении сил на территории Азербайджана является составной частью очередной фальшивой политической манипуляции со стороны Армении.

Об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана.

«Всем известно, что реальной угрозой безопасности в регионе являются продолжающиеся военно-политические провокации со стороны Армении, продолжающиеся претензии армянской стороны, в том числе и со стороны премьер-министра, против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, армянские вооруженные силы, которые, вопреки обязательствам, все еще не выведены с азербайджанских территорий.

Для установления мира и безопасности в регионе армянская сторона должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, прекратить военные и политические провокации, прекратить препятствия на пути к успешному завершению переговорного процесса по мирному договору», – говорится в комментарии.