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Главное Общество

В Кяльбаджаре от мин очищено 59% территории

В Кяльбаджаре от мин очищено 59% территории

В течение этого года планируется очистить от мин в общей сложности 1105,19 га территории населенных пунктов Кяльбаджарского района.

Об этом заявил первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов журналистам на заседании рабочей группы по градостроительству в Кяльбаджаре, передает Report.

По его словам, за 8 месяцев текущего года от мин разминировано 653,46 га (59,1%) территории района.

Он отметил, что в рамках разминирования населенных пунктов в 2022 году очищены от мин территории площадью 983,71 га.

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