Карабах – не игрушка, а Россия – не воспитательница в детском саду! О чем проговорились кремлёвские пропагандисты?

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Российский «болтающий класс» переосмысливает очередной сюрприз от форпоста – Армения во главе с Пашиняном устраивает демонстративный флирт с Западом. Меры реагирования самые разные. По сообщениям осведомлённых российских тг-каналов, Москва мобилизует своих пропагандистов армянского происхождения – Тиграна Кеосаяна, Маргариту Симоньян, Айка Халатьяна и даже как бы этническую грузинку Тину Канделаки – для работы в специально созданном ТГ-канале «Работает Альфа». В главную задачу канала поставлена «укрепление российско-армянских отношений». А руководит им Виктор Согомонян, глава канцелярии экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Но в это же самое время другая когорта российских пропагандистов озвучивает предупреждения иного рода. Дескать, теперь, когда Пашинян «предал Россию», начал обниматься с её геополитическими противниками, проводит совместные учения с США, а на позиции главного союзника Армении выводит Францию, самое время его «наказать». Как? Ханкенди следует вернуть Азербайджану.

Возможно, сами пропагандисты рассчитывают убить одним ударом двух зайцев: во-первых, в Армении испугаются и передумают уходить на Запад, а во вторых, в Азербайджане от радости и умиления бросятся в объятия России и будут лихорадочно искать способы «задобрить русского медведя».

Но в реальности эти самые роспропагандисты банально проговорились. И обозначили вслух то, о чем уже давно говорят в экспертных кругах: Москва использовала и использует Карабах в качестве этакой разменной монеты и безотказной политической приманки и для Баку, и для Еревана. Но чтобы эти схемы работали, ей нужно держать конфликт в рабочем состоянии и периодически «склонять баланс» в ту или другую сторону – в зависимости от того, кого требуется «наказать».

И вот интересно: а если в ближайшее время Пашиняна удастся сместить, и на его место придут пророссийские силы – в этом случае Москва для укрепления их позиций постарается Карабах у Азербайджана снова отнять и преподнести его на блюдечке Армении? Тем более что в начале девяностых так и происходило?

А если серьёзно, то мы вынуждены напомнить Кремлю и заодно его пропагандистам: Карабах – это не игрушка, а Россия – не воспитательница в детском саду, чтобы действовать по принципу «будешь себя хорошо вести – дам тебе поиграть с машинкой». Карабах – неотъемлемая часть территории Азербайджана. И судьбу Карабаха будут решать исключительно в Баку. Если кто забыл, есть границы Азербайджана, признанные в том числе и самой же Россией, и эти границы включают Карабах. Не существует ни одного имеющего международную правовую силу документа, где бы принадлежность Карабах Азербайджану в той или иной форме ставилась под вопрос. Так что же Москва собирается широким жестом «возвращать»? Вернуть – или не вернуть – она может, к примеру, принадлежащий ей Дербент, но никак не Карабах. Советского Союза уже больше 30 лет как нет на карте, и перекраивать по своему хотению границы новых независимых государств у России не получится.

Так что пусть со своим форпостом Россия разбирается сама. И не за счёт Азербайджана. Даже если некоторые заявление роспропагандистов звучат как бы в нашу пользу. Мы слишком хорошо знаем, какая политика в реальности за ними стоит.

Нурани, обозреватель Minval.az