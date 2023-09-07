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Скандал между Москвой и Ереваном продолжается. МИД России сделал новое заявление

Скандал между Москвой и Ереваном продолжается. МИД России сделал новое заявление

Россия обратила самое серьезное внимание союзников в Армении на то, что их военные учения с США воспринимаются в Москве с элементом озабоченности. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя армяно-американские совместные военные учения, которые пройдут на территории Армении с 11 сентября.

«Конечно, мы обратили на это внимание. И обратили самое серьезное внимание наших союзников в Армении на то, что это воспринимается нами с элементом озабоченности», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, Москва исходит из того, что членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) следует придерживаться практики учений со своими союзниками.

«Армения – союзник по ОДКБ, мы исходили и исходим из того, что в духе союзничества нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в этот союз», – сказал он.

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