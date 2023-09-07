Ильхам Алиев принял министров тюркских государств, участвующих в мероприятиях в Баку

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с участниками второй встречи министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств и международных учений «Баку – 2023» – генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым, министром внутренних дел Турции Али Ерликая, министром по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырымом Шарипхановым, министром по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана Бообеком Ажикеевым, министром по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Абдуллой Кулдашевым и министром внутренних дел Северного Кипра Дурсуном Огузом.

Об этом сообщила пресс-служба президента.