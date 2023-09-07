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Главное Мир

Зеленский пригрозил Евросоюзу арбитражем

Зеленский пригрозил Евросоюзу арбитражем

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина обратится в международный, если Евросоюз продлит запрет на импорт украинского зерна.

«Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна!.. Мы не будем спокойно воспринимать нарушение данных нам обещаний, нарушение соглашения об ассоциации, нарушение условий свободного рынка… Если надо будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хотя и не хотим этого», – сказал он.

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