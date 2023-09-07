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Раввины Европы призвали Армению прекратить использовать слово «Холокост» (фото)

Раввины Европы призвали Армению прекратить использовать слово "Холокост" (фото)

Раввины европейского континента направили письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Ваагну Хачатуряну в связи со сравнением правительства Армении отношения Азербайджана к проживающим в Карабахе армянам с Холокостом, который пережили евреи.

Письмо было подписано 50 раввинами из европейских стран, включая Францию, Великобританию и Германию.

Они потребовали «немедленно и полностью» прекратить использование темы Холокоста армянской пропагандой «ради достижения каких-либо политических целей».

«Во время Второй мировой войны еврейский народ подвергался преследованиям, убийствам, пыткам и т.д. Холокост не был ограничен каким-то одним местом, он произошел почти на всем европейском континенте. Такие выражения, как “гетто”, “геноцид”, “холокост” и другие, безусловно, неуместны для того, чтобы быть частью жаргона, используемого при любых политических разногласиях», – говорится в письме.

Раввины подчеркнули, что использование этих терминов принижает ужасные страдания, испытанные жертвами ужасающего холокоста. Еврейский народ все еще испытывает неописуемую боль от крупнейшей трагедии в истории.

В послании подчеркивается, что письмо должно «быть принято к сведению всеми соответствующими государственными органами, представляющими армянский народ».

Священнослужители также выразили разочарование в связи с сотрудничеством Армении с Ираном: «Мы хотели бы выразить наше глубокое разочарование сотрудничеством правительства Армении с правящими властями Исламской Республики Иран – страны, которая постоянно открыто призывает к уничтожению Израиля».

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