Более 500 активистов иностранных НПО распространили обращение, разоблачающее армянскую пропаганду

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Группа представителей иностранных НПО, гражданского общества из 27 стран мира развернула международную кампанию под названием «Мир для мира на Кавказе» (World for Peace in Caucasus). Несмотря на то, что кампания объявлена недавно, она получила серьезный резонанс и поддержку, число присоединившихся к обращению представителей гражданского общества из различных стран мира уже превысило 500 человек.

В обращении, размещенном на международной платформе Jotform, отмечается, что распространяемая дезинформация о якобы закрытии Лачинской дороги, проводимые в этом направлении тенденциозные кампании подрывают процесс построения мира на Южном Кавказе, выражается глубокая озабоченность этим.

В обращении армянским жителям Карабахского региона Азербайджана рекомендуется не поддаваться на провокации Армении и отребья пресловутого режима, их политические манипуляции, открыть дорогу Агдам-Ханкенди во имя мира.

Присоединившиеся к обращению считают, что армянские жители Карабахского региона Азербайджана должны уметь правильно оценивать позитивные месседжи Азербайджанского государства и гражданского общества во имя мира. С сожалением отмечается, что доставившие помощь грузовые автомобили Общества Красного Полумесяца из-за созданных искусственных препятствий не могут продолжить движение. Кампания также осуждает тех, кто на основе фейковой информации выдвигает в адрес Азербайджанского государства надуманные обвинения в том, что проживающие в Карабахе армяне якобы столкнулись с «гуманитарным кризисом», и призывает их видеть реалии.

Представители зарубежных НПО, желающие присоединиться к данному обращению, разоблачающему фальшивую пропаганду Армении вокруг Лачинской дороги и приветствующему реинтеграцию, выражают поддержку, подписав в онлайн формате заявление по следующей ссылке:

https://form.jotform.com/232422927546459

Созданы также страницы кампании в социальных сетях:

X: https://x.com/wforcaucasus

Instagram: https://www.instagram.com/worldforpeaceincaucasus/

Telegram: https://t.me/worldforpeaceincaucasus