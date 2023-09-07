Скандал между Москвой и Ереваном продолжается. МИД России сделал новое заявление |
Боррель: Евросоюз не собирается вводить санкции в отношении Азербайджана |
Эрдоган призвал мусульман объединиться против исламофобии |
Ереванцы признают принадлежность Карабаха Азербайджану (видео) |
Марков: Предательство Пашиняна должно быть наказано. Карабах должен полностью вернуться в родную гавань |
Вашингтон официально объявил о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном (список) |
Гаджиев провел встречу с Нетаньяху (фото) |
Армянские НВФ обстреляли наши позиции в направлении Лачинского района |
Турция и Россия согласовали отправку 1 миллиона тонн зерна |
Главное Мир

Российские регионы вновь атаковали дроны (фото и видео)

Российские регионы вновь атаковали дроны (фото и видео)

В ночь на 7 сентября российские регионы вновь атаковали беспилотники. Об уничтожении трех дронов над территорией России около 4:00 (по бакинскому времени) сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских БПЛА, из них два над территорией Ростовской области и один над Раменским районом Московской области», – говорится в сообщении.

В Ростовской области силы ПВО сбили два беспилотника в Ростове-на-Дону, один упал за городом, второй в центре в районе улицы Пушкинская, 42, сообщил глава региона Василий Голубев. Пострадал один человек.

Повреждения получили несколько автомобилей и фасады домов.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 7 сентября сообщил о пресечении силами ПВО атаки беспилотника на столицу.

«Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет», – отметил он.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил о сбитом над регионом беспилотнике.

«Силами Министерства обороны РФ уничтожен беспилотный летательный аппарат над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет», – отметил губернатор.

Теги:
Из этой рубрики
Япония запустила ракету со своим первым лунным посадочным модулем (видео)
Мир

Япония запустила ракету со своим первым лунным посадочным модулем (видео)

2023/09/07, 11:25
Скончался переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов
Мир

Скончался переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов

2023/09/07, 11:06
Зеленский пригрозил Евросоюзу арбитражем
Мир

Зеленский пригрозил Евросоюзу арбитражем

2023/09/07, 10:56
Раввины Европы призвали Армению прекратить использовать слово "Холокост" (фото)
Мир

Раввины Европы призвали Армению прекратить использовать слово «Холокост» (фото)

2023/09/07, 10:43
Чета Зеленских встретилась с Акопян
Мир

Чета Зеленских встретилась с Акопян

2023/09/07, 10:35
Российские регионы вновь атаковали дроны (фото и видео)
Мир

Российские регионы вновь атаковали дроны (фото и видео)

2023/09/07, 09:24
Блинкен и Кулеба сходили в киевский Макдональдс (видео)
Мир

Блинкен и Кулеба сходили в киевский Макдональдс (видео)

2023/09/07, 09:14
Камала Харрис готова возглавить США
Мир

Камала Харрис готова возглавить США

2023/09/07, 01:00
Эрдоган призвал мусульман объединиться против исламофобии
Мир

Эрдоган призвал мусульман объединиться против исламофобии

2023/09/07, 00:36