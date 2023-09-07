Российские регионы вновь атаковали дроны (фото и видео)

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В ночь на 7 сентября российские регионы вновь атаковали беспилотники. Об уничтожении трех дронов над территорией России около 4:00 (по бакинскому времени) сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских БПЛА, из них два над территорией Ростовской области и один над Раменским районом Московской области», – говорится в сообщении.

В Ростовской области силы ПВО сбили два беспилотника в Ростове-на-Дону, один упал за городом, второй в центре в районе улицы Пушкинская, 42, сообщил глава региона Василий Голубев. Пострадал один человек.

Повреждения получили несколько автомобилей и фасады домов.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 7 сентября сообщил о пресечении силами ПВО атаки беспилотника на столицу.

«Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет», – отметил он.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил о сбитом над регионом беспилотнике.

«Силами Министерства обороны РФ уничтожен беспилотный летательный аппарат над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет», – отметил губернатор.