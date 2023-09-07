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Эрдоган призвал мусульман объединиться против исламофобии

Эрдоган призвал мусульман объединиться против исламофобии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял делегацию Совета мусульманских организаций США во главе с генеральным секретарем организации Усаме Джамалом.

Глава государства подчеркнул, что мусульманское сообщество продолжает вести борьбу с терроризмом и преступлениями на почве ненависти. Эрдоган выразил обеспокоенность продолжающимся ростом антиисламских настроений на Западе, сообщает «Анадолу».

Политик отметил, что мусульмане должны объединиться и выступить против исламофобии, нетерпимости и дискриминации в отношении мусульман.

Турецкий лидер назвал неприемлемыми инциденты с осквернением священной книги мусульман – Корана в ряде европейских государств.

«Это преступление на почве ненависти и варварство. Многократные случаи осквернения Корана в Швеции, Нидерландах и в частности в Дании свидетельствуют о том, что демократия и права человека не установились в этой географии», – сказал он.

Эрдоган назвал важным шагом принятие Генассамблеей и Советом по правам человека ООН резолюций, согласно которым любые оскорбительные действия в отношении священных книг являются нарушением международного права.

Генеральный секретарь Усаме Джамал в свою очередь выразил удовлетворение встречей с Эрдоганом.

На переговорах присутствовали также глава МИД Турции Хакан Фидан, советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч, глава Управления по делам религии Али Эрбаш.

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