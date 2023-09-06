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Аскеров заявил, что Армения превратила продвопрос в инструмент против Азербайджана

Аскеров заявил, что Армения превратила продвопрос в инструмент против Азербайджана

На первом заседании осенней сессии Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на Лачинской дороге.

Председатель Комитета Зияфет Аскеров заявил, что Армения превратила продовольственный вопрос в инструмент против Азербайджана, сообщает «Репорт».

«Сегодня ни о каком продовольственном кризисе в Карабахе не может быть и речи. У проживающих там армян нет никаких проблем с продовольствием. Просто армяне так поступают под давлением определенных государств, организаций, чтобы сорвать мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией, чтобы этот вопрос затянулся и договор не был подписан. Все это свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в создании архитектуры безопасности в регионе», – отметил он.

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