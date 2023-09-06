Кабмин обнародовал постановление о платной дороге в Азербайджане

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Кабинет министров Азербайджана принял постановление «О мерах по определению 129-километрового участка строящейся новой автомобильной дороги М-1 Баку-Губа-госграница с Российской Федерацией в качестве платной дороги, начиная от поселка Г.З.Тагиева».

Согласно постановлению, в соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 19 февраля 2018 года № 3692 «О мерах по строительству новой автомобильной дороги Баку-Губа–государственная граница с Российской Федерацией», 129-километровый участок новой 150-километровой автомобильной дороги, начиная от поселка Г.З.Тагиева, определен как платная дорога.

Начальный и конечный пункты платного участка автомагистрали:

– начальный пункт – 52-й километр автодороги М-1 Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией;

– конечный пункт – пересечение автодороги М-1 Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией с автодорогой R-5 Гусар-Худат.

Протяженность платной автомобильной дороги составляет 129 километров.

Пересечения и стыки платной автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами:

– 75-й км автодороги М-1 Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией – поселок Гилязи;

– 105-й километр автодороги М-1 Баку-Губа – государственная граница с Российской Федерацией – Сиязанский район;

– 1-й км автодороги R-1 Гандоб – Хачмаз – Ялама – государственная граница с Российской Федерацией – поселок Гандоб;

– 19-й км автодороги R-4 Губа – Хачмаз – Хачмазский район;

– 22-й километр трассы R-5 Гусар – Худат – Хачмазский район.