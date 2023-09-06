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Баку и Берн обсудили сотрудничество в области гуманитарного разминирования

Баку и Берн обсудили сотрудничество в области гуманитарного разминирования

Азербайджан и Швейцария обсудили сотрудничество в области гуманитарного разминирования.

Об этом говорилось на встрече заместителя председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Самира Поладова с военным атташе Швейцарии в Турции, Азербайджане и Грузии, полковником Генерального штаба Дитером Вики. Данную информацию приводит ANAMA.

На встрече была представлена презентация о целях и задачах, стоящих перед ANAMA, работе, проделанной за период его деятельности.

Гость был подробно проинформирован о минной проблеме, с которой сталкивается Азербайджан. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества между двумя странами в области гуманитарного разминирования.

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