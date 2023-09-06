Президент SOCAR провел переговоры с гендиректором ISIEC (фото)

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6 сентября президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с главным исполнительным директором Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ISIEC) Усамой Кайси.

Согласно информации SOCAR, было доведено до внимания успешное развитие долгосрочных отношений взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и ИБР. В этой связи с удовлетворением было отмечено, что в прошлом году нашей страной было одобрено «Учредительное соглашение Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов».

В рамках встречи была представлена информация об инвестиционных проектах, реализуемых SOCAR внутри страны и за рубежом, долгосрочной корпоративной стратегии компании, проводимой работе в этом направлении и будущих целях.

Стороны рассмотрели потенциальные возможности сотрудничества в областях энергетики, декарбонизации и цифровизации, обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.