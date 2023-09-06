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Главное Общество

Школьникам запретят приносить телефоны в школу

Школьникам запретят приносить телефоны в школу

Министерство образования намерено оформить запрет школьникам приносить мобильный телефон в школу. Об этом на брифинге сообщил министр Эмин Амруллаев.

Он напомнил, что с прошлого года были утверждены правила поведения учащихся, однако в настоящее время нет нормы, запрещающей приносить мобильный телефон в школу.

«К концу этого года должен быть скорректирован ряд правил поведения. Телефон – это собственность ученика, рассматривается вопрос того, что телефон можно оставлять где-то на хранение в пределах школы. Мы намерены оформить запрет в связи с мобильными телефонами. Во время занятий пользоваться телефоном нельзя», – добавил Амруллаев.

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Школьникам запретят приносить телефоны в школу
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Школьникам запретят приносить телефоны в школу

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