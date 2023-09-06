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Украинская разведка сделала сенсационное заявление в связи с Пригожиным

Украинская разведка сделала сенсационное заявление в связи с Пригожиным

ГУР может подтвердить смерть командира ЧВК «Вагнера» Дмитрия Уткина в авиакатастрофе 23 августа. Впрочем, подтверждение гибели главаря Евгения Пригожина требует несколько больше времени.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью «Укринформ».

«Сейчас на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. По Пригожину, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты. Что касается организаторов, давайте подумаем, кому это еще может быть выгодно? Я думаю, что здесь, в принципе, все достаточно очевидно», – заявил Юсов.

Как пояснил представитель разведки, для подтверждения смерти Евгения Пригожина «надо еще некоторое время подождать». В частности, отвечая на вопрос, может ли главарь «Вагнера» теоретически где-то появиться, он отметил важность оперирования подтвержденными данными.

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Украинская разведка сделала сенсационное заявление в связи с Пригожиным
Мир

Украинская разведка сделала сенсационное заявление в связи с Пригожиным

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